Forbes назвал самого высокооплачиваемого музыканта мира

7 декабря, 10:54
Фото: AP/Matt Sayles
Самым высокооплачиваемым музыкантом по версии журнала Forbes стал американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимами Puff Daddy и P.Diddy.
За год он заработал 130 миллионов долларов. Следом за ним идет певица Бейонсе со 105 миллионами долларов, а замкнул тройку канадский рэпер Дрейк, заработавший 94 миллиона. В десятку попал канадский певец эфиопского происхождения The Weeknd с доходом 92 миллиона долларов, сообщает "Лента.ру". Ранее он оказался самой высокооплачиваемой молодой знаменитостью. После него расположились Coldplay с 88 миллионами долларов, Guns N' Roses с 84 миллионами, Джастин Бибер с 83,5 миллиона, Брюс Спрингстин с 75 миллионами, Адель с 69 миллионами и Metallica с 66,5 миллиона.
Летом P.Diddy попал на первое место рейтинга самых богатых знаменитостей. Самой высокооплачиваемой певицей в ноябре объявили Бейонсе, на втором месте была Адель, а на третьем – Тейлор Свифт.
В октябре рейтинг самых высокооплачиваемых покойных звезд пятый раз возглавил певец Майкл Джексон. На втором месте – игрок в гольф Арнольд Палмер, на третьем – художник-карикатурист Чарльз Шульц. В список также вошли музыканты Элвис Пресли, Боб Марли, Том Петти и Принс, писатель и мультипликатор Теодор Зойс Гайзель, участник The Beatles Джон Леннон и ученый Альберт Эйнштейн.
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