Стало известно имя самой высокооплачиваемой модели мира

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Самой высокооплачиваемой мировой моделью в 2017 году по версии Forbes стала Кендалл Дженнер из США. 22-летняя красотка заработала за год 22 миллиона долларов.

Как сообщает "Лента.ру", ранее рейтинг на протяжении 15 лет возглавляла бразильская 37-летняя модель Жизель Бюндхен. Теперь же она заняла лишь второе место с заработком в 17,5 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров 31-летняя американка Крисси Тейген, за год она заработала порядка 13,5 миллионов долларов.

Что примечательно, в топ-10 попала представительница Азии. Китаянка Лю Вэнь, заработавшая в течении года 6,5 миллионов долларов, расположилась на восьмой строчке рейтинга.