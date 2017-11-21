Forbes назвал самую высокооплачиваемую певицу в мире

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Стало известно имя самой высокооплачиваемой певицы в мире. Список наибоее востребованных и успешных с финансовой точки зрения женщин в музыке по итогам 2017 года опубликовал журнал Forbes.

Лидером рейтинга оказалась американская певица Бейонсе Ноулз, сообщает "Газета.ру". По сведениям Forbes, в 2017 году Бейонсе удалось заработать 105 миллионов долларов.

Вторую позицию в списке заняла Адель, доход которой в нынешнем году составил 69 миллионов долларов. В топ-3 также вошла Тейлор Свифт, заработавшая 44 миллиона долларов.

Кроме того, в десятку самых высокооплачиваемых певиц попали Селин Дион, Дженнифер Лопез, Рианна, Бритни Спирс, Долли Партон, Барбара Стрейзанд и Кэтти Перри.