Forbes назвал Михаила Фридмана бизнесменом года

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Звание бизнесмена года по версии российского журнала Forbes получил Михаил Фридман, основатель "Альфа-Групп" и главный акционер люксембургского холдинга LetterOne. Об этом сообщается на сайте издания.
Отмечается, что Фридман стал первым, кого Forbes назвал бизнесменом года уже во второй раз. Впервые этот титул был присвоен предпринимателю пять лет назад за организацию сделки по продаже 50 процентов акций ТНК-ВР компании "Роснефть" на сумму 28 миллиардов долларов.
Как пишет Forbes, в 2017 году Фридман вложил в иностранные компании свыше пяти миллиардов долларов, что стало рекордом для российского бизнеса.
По данным издания, что из крупных активов в России у бизнесмена остаются Альфа-банк, X5 Retail Group и ПАО "Вымпелком". Уточняется, что на них приходится менее 50 процентов состояния Фридмана. Хотя у многих частных банков в этом году наблюдались проблемы, напоминает Forbes, прибыль Альфа-банка, по прогнозам, будет даже выше, чем в предыдущем, и составит 527 миллионов долларов.
Ранее журнал Forbes составил список обладателей самого быстрорастущего капитала за 2017 год. Его возглавил руководитель интернет-компании Amazon Джеффри Безос.
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