Составлен рейтинг самых быстро богатевших в 2017 году миллиардеров

19 декабря, 14:25
Фото: AP/Matt Sayles/Invision
Журнал Forbes опубликовал список обладателей самого быстрорастущего в 2017 году капитала. Его лидером стал глава интернет-компании Amazon Джеффри Безос. Рейтинг представлен на сайте издания.
По данным Forbes, в течение 2017 года состояние Безоса выросло почти на 34 миллиарда долларов благодаря укреплению акций, превысив 98 миллиардов долларов.
Ранее глава Amazon также возглавил список богатейших людей планеты, по версии Forbes и агентства Bloomberg.
Вторую строчку рейтинга самых быстро богатевших в 2017 году миллиардеров занял председатель правления китайской девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь. Размер его капитала увеличился на 27,4 миллиарда долларов. Третье место досталось руководителю компании Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно, который разбогател на 23,6 миллиарда долларов.
Помимо тройки лидеров, в список Forbes были включены основатель компании Facebook Марк Цукерберг; глава телекоммуникационного гиганта Tencent Ма Хуатэн, а также индийский миллиардер Мукеша Амбани, мексиканский бизнесмен Карлос Слим и самая богатая женщина Китая Ян Хуэйянь.
Как отметили составители рейтинга, десять владельцев самого быстрорастущего состояния в период с января по середину декабря заработали в общей сложности свыше 200 миллиардов долларов.
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