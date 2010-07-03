Фильм "Мстители: Финал" побьет рекорд по кассовым сборам

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Фото: кадр из фильма "Мстители: Финал", 2019 год, реж. Энтони Руссо, Джо Руссо
Американский фильм "Мстители: Финал" установит новый мировой рекорд по кассовым сборам. Если это произойдет, он обойдет "Аватар", который занимал первую строчку в течение десяти лет, сообщает Hollywood Reporter.
К субботе "Мстители" собрали в мировом прокате 2,7892 миллиарда долларов. Ожидается, что на этих выходных картина соберет еще 500 тысяч долларов. При этом рекорд "Аватара" – 2,7897 миллиарда долларов.
"Поздравляю команды Marvel Studios и The Walt Disney Company и благодарю фанатов со всего мира, которые позволили фильму "Мстители: Финал" достичь исторических высот", – заявил глава студии Disney Алан Хорн.
"Мстители: Финал" – 22-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel. В России он вышел в прокат 29 апреля. В новом фильме супергерои из команды Мстителей и их союзники должны противостоять титану Таносу. Главные роли в финальных "Мстителях" исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон и Карен Гиллан.
Фильм стал одним из пяти в истории, заработавших более двух миллиардов долларов в мировом прокате. По словам экспертов, четвертая часть франшизы по сборам обошла как своего предшественника – "Мстители: Война бесконечности" (2,048 миллиарда долларов), так и картины "Звездные войны: Пробуждение силы" и "Титаник". Сейчас финальные "Мстители" занимают второе место в пятерке самых кассовых фильмов в истории.
Уже в первый уик-энд мирового проката фильм "Мстители: Финал" побил рекорд по кассовым сборам, собрав 1,2 миллиарда долларов. По данным Bloomberg, только в США и Канаде финальная часть "Мстителей" за выходные получила 350 миллионов долларов. Огромным успехом она пользовалась и в Китае, заработав за последние выходные апреля 330,5 миллиона долларов.
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