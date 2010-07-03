"Потерял часть юмора". Кинокритик – о фильме "Король лев"

В Сети обсуждают кинопремьеру "Король Лев". Сюжет ленты полностью повторяет историю, рассказанную в мультфильме 1994 года. Но вместо умилительных мультипликационных образов – тщательно прорисованные на компьютерах персонажи.
Симба, Тимон и Пумба благодаря новым технологиям получились чрезвычайно реалистичными. Эта особенность нравится не всем, однако часть зрителей остались в восторге от почти живых зверей.
"Что-то фильм потерял в связи с переходом на компьютерную графику, а что-то приобрел. В частности, он, конечно же, потерял часть юмора, потому что невозможно заставить животных шутить при условии, что они не антропоморфны. Второе, что "Король Лев", конечно же, потерял – это трогательность, потому что все гримасы, все какие-то моменты, связанные с детством Симбы, они лучше смотрелись в нарисованном от руки мультфильме. Однако фильм сохранил свой драматизм. Новая Саванна, нарисованная на компьютере, надо признать, намного зрелищнее и красивее", – рассказал в эфире телеканала Москва 24 кинокритик Егор Москвитин.
Нового "Короля Льва" снял Джон Фавро – режиссер "Железного человека" и "Книги Джунглей". Главных героев озвучили звезды – Бейонсе, Дональд Гловер и Сет Роген.
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