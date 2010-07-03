Вышел первый трейлер фильма "Соник в кино"

Фото: www.imdb.com

В Сети появился первый трейлер фильма "Соник в кино". Это экранизация популярной серии видеоигр про добродушного синего ежа, который очень быстро бегает.

Трейлер опубликован на странице студии Paramount Pictures на YouTube. Соник в трейлере переворачивает чужие машины и уклоняется от ракет.



В главных ролях снялись Джим Керри (злодей доктор Роботник), Бен Шварц ("Парки и зоны отдыха") и Джеймс Марсден ("Трасса 60"). Российская премьера фильма напланирована на 7 ноября 2019 года.