Елизавета II раскрыла свои любимые сериалы

Стал известен список сериалов, которые смотрит королева Великобритании. Некоторое ленты Елизавета II выделила особенно. Об этом сообщает The Sun.
Самым любимым сериалом королевы стала кинолента "Чисто английское убийство". Отмечается, что Елизавета II была крайне расстроена закрытием сериала в 2010 году. Среди сериалов королева также выделила "Бабье лето", "Доктор Кто", "Соблюдая приличия" и "Новые уловки".
В материале сообщается, что серии "Чисто английского убийства", где британские полицейские получают травмы, королева воспринимает с недовольством.
Отмечается, что Елизавета II смотрит киноленты на DVD-дисках, которые ей по специальному заказу присылает компания BBC.
Ранее стало известно, что злоумышленник попытался проникнуть в спальню Елизаветы II. Подозреваемого задержали сотрудники полиции Лондона.
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