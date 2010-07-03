Трамп задремал во время тоста Елизаветы II

Президент США Дональд Трамп задремал во время тоста британской королевы Елизаветы II. Об этом пишет Mirror.

По информации издания, камеры засняли главу Белого дома, когда тот начал "клевать носом", слушая речь королевы об отношениях двух стран. Внезапно американский лидер "очнулся" и резко поднял голову, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Трамп и его супруга прибыли в Букингемский дворец на вертолете Корпуса морской пехоты США. Перед дворцом главу Белого дома встречали принц Чарльз и его супруга Камилла, а у входа Трампа ожидала сама Елизавета II.

Между тем участники акции протеста против визита подняли в небо над британской столицей шестиметровый воздушный шар. Он представляет Трампа в образе разозленного младенца в подгузнике. Акция на Парламентской площади получившая название "Карнавал сопротивления".

Президент США вместе с первой леди прибыл в Лондон 3 июня. Они пробудут в Великобритании три дня.