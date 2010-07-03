Трамп задремал во время тоста Елизаветы II

Президент США Дональд Трамп задремал во время тоста британской королевы Елизаветы II. Об этом пишет Mirror.
По информации издания, камеры засняли главу Белого дома, когда тот начал "клевать носом", слушая речь королевы об отношениях двух стран. Внезапно американский лидер "очнулся" и резко поднял голову, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что Трамп и его супруга прибыли в Букингемский дворец на вертолете Корпуса морской пехоты США. Перед дворцом главу Белого дома встречали принц Чарльз и его супруга Камилла, а у входа Трампа ожидала сама Елизавета II.
Между тем участники акции протеста против визита подняли в небо над британской столицей шестиметровый воздушный шар. Он представляет Трампа в образе разозленного младенца в подгузнике. Акция на Парламентской площади получившая название "Карнавал сопротивления".
Президент США вместе с первой леди прибыл в Лондон 3 июня. Они пробудут в Великобритании три дня.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.