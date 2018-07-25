Вандал уничтожил звезду Трампа на аллее славы Голливуда

25 июля, 17:21
Фото: ТАСС/Zuma/Prensa Internacional
Неизвестный уничтожил звезду президента США Дональда Трампа на аллее славы Голливуда. По предварительным данным? инцидент произошел около 03:00 по местному времени.
Как сообщил телеканал ABC 7, вандал использовал кирку, которую принес в футляре для гитары. Он разбил звезду так, что ее куски разлетелись по всей улице. Пока не известно, кто причастен к вандализму и какие мотивы были у нарушителя.
Звезда Дональда Трампа пережила множество инцидентов, только недавно ее обклеили стикерами общественные активисты, до этого плитку c именем Трампа разрисовали "волшебным" маркером. Даже нападение с киркой для звезды не в новинку. За несколько дней до голосования на президентских выборах в ноябре 2016 года ее точно так же уничтожил вандал, одетый в форму строителя. Он был возмущен тем, как Трамп обращается с женщинами.
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