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18:09

Елизавета II впервые запостила в Instagram

политика за рубежом

18:09

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Фото: www.instagram.com/theroyalfamily

Елизавета II впервые сделала пост в Instagram. Запись была опубликована на официальной странице королевской семьи.

Королева выложила фотографию письма ее прапрадеду принцу Альберту от Чарльза Бэббиджа, который стоял у истоков создания первого в мире компьютера.

По словам Елизаветы II, она увидела этот документ в Королевском архиве.

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Today, as I visit the Science Museum I was interested to discover a letter from the Royal Archives, written in 1843 to my great-great-grandfather Prince Albert.  Charles Babbage, credited as the world’s first computer pioneer, designed the “Difference Engine”, of which Prince Albert had the opportunity to see a prototype in July 1843.  In the letter, Babbage told Queen Victoria and Prince Albert about his invention the “Analytical Engine” upon which the first computer programmes were created by Ada Lovelace, a daughter of Lord Byron.  Today, I had the pleasure of learning about children’s computer coding initiatives and it seems fitting to me that I publish this Instagram post, at the Science Museum which has long championed technology, innovation and inspired the next generation of inventors. Elizabeth R. PHOTOS: Supplied by the Royal Archives © Royal Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II 2019

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)


Ранее журналисты заметили большую гематому на левой руке Елизаветы II на официальном приеме короля Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейна в Букингемском дворце.

На фотографиях с мероприятия виден большой синяк на тыльной стороне ладони королевы. Представители Букингемского дворца от комментариев по этому поводу отказались.

политика за рубежом

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