Елизавета II впервые запостила в Instagram

Елизавета II впервые сделала пост в Instagram. Запись была опубликована на официальной странице королевской семьи.

Королева выложила фотографию письма ее прапрадеду принцу Альберту от Чарльза Бэббиджа, который стоял у истоков создания первого в мире компьютера.

По словам Елизаветы II, она увидела этот документ в Королевском архиве.



Ранее журналисты заметили большую гематому на левой руке Елизаветы II на официальном приеме короля Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейна в Букингемском дворце.

На фотографиях с мероприятия виден большой синяк на тыльной стороне ладони королевы. Представители Букингемского дворца от комментариев по этому поводу отказались.