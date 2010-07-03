СМИ заметили гематому на левой руке Елизаветы II

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Журналисты заметили большую гематому на левой руке королевы Великобритании Елизаветы II на официальном приеме в Букингемском дворце, сообщает газета Sun.

Накануне Елизавета II принимала во дворце Короля Иордании Абдаллу II ибн аль-Хусейна с супругой и сыном. На фотографиях с мероприятия виден большой синяк на тыльной стороне ладони королевы.

Интернет-пользователи выразили беспокойство. Представители Букингемского дворца от комментариев по этому поводу отказались.

Елизавету II обвинили в нарушении ПДД. Фотографы засняли 92-летнюю королеву за рулем Range Rover в Сандрингеме (графство Норфолк) с непристегнутыми ремнями безопасности.