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19 января, 21:57

Елизавету II обвинили в нарушении ПДД

за рубежом

19 января, 21:57

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Фото: ТАСС/PA Images/Toby Melville

Елизавету II обвинили в нарушении ПДД, пишет Daily Mail. Фотографы засняли 92-летнюю королеву Великобритании за рулем Range Rover в Сандрингеме (графство Норфолк) с непристегнутыми ремнями безопасности.

В комментариях пользователи напомнили, что за данное нарушение полагается штраф в размере 100 фунтов стерлингов (более 8,5 тысячи рублей по нынешнему курсу), но обвинить королеву в нарушении не получится: Елизавета II обладает полным иммунитетом к судебному преследованию.

Журналисты отмечают, сфотографировали королеву через день после того, как ее супруг – принц Филипп – перевернулся на внедорожнике. В аварии пострадали две женщины, а принцу Филиппу грозит лишение водительских прав.

за рубежом

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