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09:36

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

за рубежом политика

09:36

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Фото: телеграм-канал Выпускайте Кракена!

Британская королева Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и его супругу в Букингемском дворце. Прибытие гостей на президентском вертолете показал в прямом эфире телеканал Sky News.

На лужайке перед дворцом главу Белого дома встречали наследник британского престола принц Чарльз и его супруга Камилла. А у входа Трампа ожидала сама Елизавета II – в костюме и шляпке бирюзового цвета. Согласно программе визита, Трамп вместе с супругой выпьют чаю в Букингемском дворце вместе с представителями британской королевской семьи.

В честь трехдневного визита Трампа в Великобританию был дан артиллерийский салют из 41 орудия. Оркестр Гренадерской гвардии исполнил для гостей гимн США.

Как пишет Sunday Times, президент США не смог прокатиться в Букингемский дворец вместе с королевой в золоченом экипаже, хотя такую поездку обычно включают в программу государственных визитов. По словам британских чиновников, которым поручили заниматься подготовкой к приезду Трампа, попытки обеспечить безопасность американского лидера во время поездки в карете стали бы для них "настоящим кошмаром". В Лондоне глава Белого дома предпочитает передвигаться по воздуху – на одном из трех вертолетов Корпуса морской пехоты США. В Англию также доставили бронированный лимузин Трампа.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что официально объявит о намерении баллотироваться на второй срок 18 июня. К своему посту в Twitter нынешний глава Белого дома прикрепил ссылку, по которой можно купить билет на это мероприятие. Выборы президента пройдут в США в 59-й раз 3 ноября 2020 года.

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