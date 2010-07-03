Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

Британская королева Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и его супругу в Букингемском дворце. Прибытие гостей на президентском вертолете показал в прямом эфире телеканал Sky News.
На лужайке перед дворцом главу Белого дома встречали наследник британского престола принц Чарльз и его супруга Камилла. А у входа Трампа ожидала сама Елизавета II – в костюме и шляпке бирюзового цвета. Согласно программе визита, Трамп вместе с супругой выпьют чаю в Букингемском дворце вместе с представителями британской королевской семьи.
В честь трехдневного визита Трампа в Великобританию был дан артиллерийский салют из 41 орудия. Оркестр Гренадерской гвардии исполнил для гостей гимн США.
Как пишет Sunday Times, президент США не смог прокатиться в Букингемский дворец вместе с королевой в золоченом экипаже, хотя такую поездку обычно включают в программу государственных визитов. По словам британских чиновников, которым поручили заниматься подготовкой к приезду Трампа, попытки обеспечить безопасность американского лидера во время поездки в карете стали бы для них "настоящим кошмаром". В Лондоне глава Белого дома предпочитает передвигаться по воздуху – на одном из трех вертолетов Корпуса морской пехоты США. В Англию также доставили бронированный лимузин Трампа.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что официально объявит о намерении баллотироваться на второй срок 18 июня. К своему посту в Twitter нынешний глава Белого дома прикрепил ссылку, по которой можно купить билет на это мероприятие. Выборы президента пройдут в США в 59-й раз 3 ноября 2020 года.
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