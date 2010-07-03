Трамп объявит о намерении баллотироваться на второй срок 18 июня

Дональд Трамп пообещал объявить о намерении переизбираться на второй срок 18 июня. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.
"Я объявлю о своем намерении переизбираться вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майклом Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо", – написал президент США в пятницу.
К своей записи Трамп прикрепил ссылку, по которой можно купить билет на данное мероприятие.
В 59-й раз выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
Ранее сообщалось о запросе США на встречу Путина и Трампа. Отмечается, что Штаты предложили провести переговоры политиков на полях саммита G20 в японской Осаке.
В последний раз политики общались 3 мая по телефону. Их разговор длился почти полтора часа. Как подчеркнули в Кремле, разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Лично лидеры двух стран встречались в июле прошлого года в Хельсинки.
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