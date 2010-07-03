Охрана Трампа открыла огонь по человеку рядом с Белым домом

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В воскресенье на оцепленную территорию рядом с Белым домом попытался проникнуть неизвестный, передает "Мир 24".

По информации агентства, сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана главы государства, сделали мужчине несколько устных предупреждений. Не дождавшись от непрошенного гостя ответной реакции, охрана Трампа начала стрелять.

Отмечается, что инцидент со стрельбой произошел вскоре после того, как американский лидер покинул Белый дом. В настоящий момент он направляется в Великобританию с государственным визитом.

О том, в каком состоянии сейчас находится нарушитель, не сообщается.

Ранее стало известно, что некий мужчина поджег себя в парке Эллипс неподалеку от Белого дома. Инцидент произошел 29 мая в районе полудня. Спасти пострадавшего не удалось, он скончался от полученных ранее травм.