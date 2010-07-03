В США умер поджегший себя у Белого дома мужчина

Поджегший себя мужчина возле Белого дома скончался от полученных ранений. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина поджег себя в парке Эллипс неподалеку от Белого дома. Инцидент произошел 29 мая в районе полудня.
Прибывшие на место ЧП сотрудники спецслужб и полицейские оперативно оказали пострадавшему первую помощь, после чего он был госпитализирован в местную больницу. Позднее поступила информация от врачей, что им так и не удалось спасти пострадавшего, он скончался от полученных ранее травм.
По данным парковой полиции США, мужчину звали Арнав Гупта, он проживал в городе Бетесда, штат Мэриленд. По факту происшествия полиция начала проверку.
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