Воздушный шар в виде злого младенца с лицом Трампа появился в небе Лондона

Фото: news.sky.com

Участники акции протеста против государственного визита Дональда Трампа в Великобританию подняли в небо Лондона шестиметровый воздушный шар, изображающий президента США в образе разозленного младенца в подгузнике, передает телеканал Sky News.

Этот же шар парил в небе над столицей Британии прошлым летом, когда Трамп посетил страну с рабочим визитом.

Акция, получившая название "Карнавал сопротивления", проходит на Парламентской площади. Ее участники таким образом решили напомнить главе Белого дома, что он не является желанным гостем в этой стране.

"Мы также пытаемся с определенной долей юмора показать, насколько сильные чувства многие люди испытывают по поводу Дональда Трампа и его политики ненависти", – заявил агентству Reuters один из мастеров, создавших надувную фигуру "Трамп-беби", Лео Марри.

Ожидается, что для участия в протестах на улицы Лондона выйдет до четверти миллиона человек, несогласных с политикой Трампа или его высказываниями.

Британская королева Елизавета II приняла президента США и его супругу в Букингемском дворце. На лужайке перед дворцом главу Белого дома встречали наследник британского престола принц Чарльз и его супруга Камилла. А у входа Трампа ожидала сама Елизавета II – в костюме и шляпке бирюзового цвета.

В честь трехдневного визита Трампа в Великобританию был дан артиллерийский салют из 41 орудия. Оркестр Гренадерской гвардии исполнил для гостей гимн США. Как пишет Sunday Times, президент США не смог прокатиться в Букингемский дворец вместе с королевой в золоченом экипаже, хотя такую поездку обычно включают в программу государственных визитов. По словам британских чиновников, которым поручили заниматься подготовкой к приезду Трампа, попытки обеспечить безопасность американского лидера во время поездки в карете стали бы для них "настоящим кошмаром".

В Лондоне глава Белого дома предпочитает передвигаться по воздуху – на одном из трех вертолетов Корпуса морской пехоты США. В Англию также доставили бронированный лимузин Трампа.