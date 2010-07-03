Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Мужчина пытался проникнуть в Букингемский дворец, сообщает "Мир 24".
Отмечается, что 22-летный мужчина перебрался через ограду парадных ворот, после чего пытался проникнуть во дворец, однако его двери были закрыты на ключ. В настоящее время данный инцидент расследуют в Скотленд-Ярде. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники полиции Лондона.
Молодой человек предпринял попытку попасть в королевскую резиденцию практически в тот же день, что и 33-летний маляр Майкл Фейган 37 лет назад.
9 июля 1982 года ему удалось пройти в дворец, на протяжении некоторого времени мужчина разгуливал по дворцу, после чего он заглянул в комнату королевы, где спустя время был задержан. История Фейгана считается самым серьезным промахом, которые когда-либо допускала охрана британского монарха.
В сентябре 2018 года сообщалось о подобном случае. Тогда был задержан мужчина, который, имея при себе электрошокер типа Taser, пытался также проникнуть в Букингемский дворец. Охрана задержала его.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.