Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

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Мужчина пытался проникнуть в Букингемский дворец, сообщает "Мир 24".

Отмечается, что 22-летный мужчина перебрался через ограду парадных ворот, после чего пытался проникнуть во дворец, однако его двери были закрыты на ключ. В настоящее время данный инцидент расследуют в Скотленд-Ярде. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники полиции Лондона.

Молодой человек предпринял попытку попасть в королевскую резиденцию практически в тот же день, что и 33-летний маляр Майкл Фейган 37 лет назад.

9 июля 1982 года ему удалось пройти в дворец, на протяжении некоторого времени мужчина разгуливал по дворцу, после чего он заглянул в комнату королевы, где спустя время был задержан. История Фейгана считается самым серьезным промахом, которые когда-либо допускала охрана британского монарха.

В сентябре 2018 года сообщалось о подобном случае. Тогда был задержан мужчина, который, имея при себе электрошокер типа Taser, пытался также проникнуть в Букингемский дворец. Охрана задержала его.

