В Калужской области рассказали о влиянии чернобыльской катастрофы на жизнь региона

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС уже не оказывают вредного влияния на жизнь в Калужской области. Об этом заявил глава региона Анатолий Артамонов.
"Сегодня естественная реабилитация и та, которую мы проводили через технические работы, дала свои результаты. И я бы сегодня вообще проблему вредного проживания на территориях этих снял. Фактически ее нет", – цитирует РИА Новости Артамонова.
По его словам, период полураспада веществ, которые попали в почву, оказался достаточно небольшим, и он уже прошел. Артамонов также отметил, что смотрел сериал "Чернобыль", он ему понравился.
В результате чернобыльской катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года, радиоактивному загрязнению подверглось 23 процента территории Белоруссии, на которой находилось 3678 населенных пунктов. Наиболее пострадали территории Брестской, Гомельской и Могилевской областей. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях.
От радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что превышение гигиенических нормативов содержания радиоактивных веществ продолжают регистрировать на территории нескольких российских регионов. При этом в ведомстве отмечают, что "можно с уверенностью говорить о том, что в настоящее время радиационная обстановка на всех территориях стабильна".
Сериал "Чернобыль" создан американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Главные роли исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. Состоит из пяти эпизодов. Занимает первую строчку в рейтинге 250 лучших телесериалов в истории на сайте IMDb.com.
Американский "Чернобыль" стал лучшим сериалом в истории
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.