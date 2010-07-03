В Калужской области рассказали о влиянии чернобыльской катастрофы на жизнь региона

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Последствия аварии на Чернобыльской АЭС уже не оказывают вредного влияния на жизнь в Калужской области. Об этом заявил глава региона Анатолий Артамонов.

"Сегодня естественная реабилитация и та, которую мы проводили через технические работы, дала свои результаты. И я бы сегодня вообще проблему вредного проживания на территориях этих снял. Фактически ее нет", – цитирует РИА Новости Артамонова.

По его словам, период полураспада веществ, которые попали в почву, оказался достаточно небольшим, и он уже прошел. Артамонов также отметил, что смотрел сериал "Чернобыль", он ему понравился.

В результате чернобыльской катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года, радиоактивному загрязнению подверглось 23 процента территории Белоруссии, на которой находилось 3678 населенных пунктов. Наиболее пострадали территории Брестской, Гомельской и Могилевской областей. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях.

От радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что превышение гигиенических нормативов содержания радиоактивных веществ продолжают регистрировать на территории нескольких российских регионов. При этом в ведомстве отмечают, что "можно с уверенностью говорить о том, что в настоящее время радиационная обстановка на всех территориях стабильна".

Сериал "Чернобыль" создан американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Главные роли исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. Состоит из пяти эпизодов. Занимает первую строчку в рейтинге 250 лучших телесериалов в истории на сайте IMDb.com.

