Козловский попросил не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO

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Актер и режиссер Данила Козловский попросил не сравнивать его фильм "Чернобыль. Бездна" с американским сериалом, сообщает "Газета.ру".

Козловский отметил, что не пытался сделать фильм похожим на американский. По его словам, сериал стартовал 5 мая 2019 года, а съемки его картины начались 18 мая того же года.

"Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах на схожую тему. Один вышел в прошлом году, второй выходит спустя год. Вот и все", – заявил Козловский, отметив, что об аварии на Чернобыльской АЭС можно и нужно снимать разные картины.

Премьера фильма "Чернобыль. Бездна" запланирована на 8 октября 2020 года. В сюжете российского фильма лежат события, произошедшие на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а также истории о людях, которые ценой своей жизни предотвратили глобальную катастрофу.

Фильм Козловского сравнивают с американским сериалом "Чернобыль", который был выпущен в прошлом году. Главные роли в нем исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. Сериал состоит из пяти эпизодов.

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стала самой масштабной техногенной аварией в истории человечества. Взрыв полностью разрушил четвертый энергоблок станции. Огородивший его объект "Укрытие" был сооружен с июля по ноябрь 1986 года. Внутри "Укрытия" находится не менее 95 процентов облученного ядерного топлива из разрушенного реактора.

