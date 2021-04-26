На Украине рассекретили документы об аварии на Чернобыльской АЭС

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На Украине обнародовали секретные документы об аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В числе рассекреченных документов – первый доклад от директора ЧАЭС Виктора Брюханова о взрыве на реакторе четвертого энергоблока, переговоры операторов станции в момент аварии, отчеты об эвакуации почти 45 тысяч жителей города Припяти и прилегающих районов.

Из документов следует, что серьезные происшествия на станции происходили и раньше. Так, в 1982 году на первом энергоблоке произошел серьезный выброс радиоактивных веществ, в то время как в докладе Комитета государственной безопасности отмечалось, что "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварии происходили на третьем и четвертом энергоблоках.

В 1983 году руководство СССР располагало информацией о том, что ЧАЭС – одна из наиболее опасных в стране, а радиоактивность при аварии может быть в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки.

По данным СБУ, 8 июля 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС.

С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло 35 лет. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Выброс радиации привел к облучению 600 сотрудников станции и пожарных, в 1986 году 28 из них умерли.

Генерал-майор ФСБ в отставке Анатолий Ткачук ранее рассказал, какие версии рассматривались при расследовании катастрофы в Чернобыле. По его словам, серьезно рассматривалась версия о теракте на ЧАЭС.