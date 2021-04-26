Генерал ФСБ рассказал о версиях катастрофы в Чернобыле

Фото: AP/Efrem Lukatsky

Генерал-майор ФСБ в отставке Анатолий Ткачук рассказал, что в Советском Союзе очень серьезно рассматривалась версия о теракте на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

По словам Ткачука, который был начальником оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны, оперативники на этот счет опрашивали многих людей.

"На любые эти заявления надо было обязательно обращать внимание, скрупулезно проверять их", – сказал он РИА Новости.

Ткачук отметил, что КГБ поднял документы и узнал, что "при сооружении АЭС имелось много нарушений – и по технологии, и по качеству материалов, и так далее".

"И эта версия тоже была – не явился ли причиной аварии, скажем, обрушение каких-то конструкций?", – добавил Ткачук.

Он напомнил, что по итогам расследования причиной аварии были названы действия персонала четвертого энергоблока.

Кроме того, генерал-майор сообщил, что ранее были рассекречены документы КГБ, свидетельствовавшие, что дисциплина персонала АЭС оставляла желать лучшего.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока. В результате произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Эта катастрофа считается крупнейшей в истории атомной энергетики.

Общая площадь загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров, на Украине – 50 тысяч квадратных километров. Пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

Из 188 населенных пунктов было отселено около 116 тысяч человек. Воздействию радиации подверглись почти 8,4 миллиона жителей СССР. В течение первых трех месяцев после аварии, по официальным данным, погиб 31 человек, более 100 перенесли лучевую болезнь.