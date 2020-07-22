США призвали Россию прекратить создание "летающих Чернобылей"

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить разработки ракет с ядерным двигателем.

Он подчеркнул, что по мнению Вашингтона "такое оружие вообще не должно существовать", так как оно во время полета будет создавать "радиоактивный выброс".

"Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное, как летающий Чернобыль", – добавил Биллингсли на слушаниях в сенате.

Сенатор Алексей Пушков сыронизировал в Twitter, что ядерные ракеты США – это "гуманное оружие или "ангелы с небес". "Это и есть оружие "Судного дня", – возмутился парламентарий.

Он также выразил мнение, что Вашингтону следует сосредоточиться на новых механизмах контроля над вооружениями, а не указывать, над чем "работать или нет", передает RT.

2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Единственным между странами остается договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Он был подписан в 2010 году, срок соглашения заканчивается в 2021 году.

Ранее Биллингсли указал, что РФ должна убедить КНР присоединиться к переговорам, а договор должен включать ракеты "Сармат" и "Буревестник", комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также аппарат "Посейдон".