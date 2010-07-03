США усомнились в возможности продлить СНВ-3 из-за ведущихся в России разработок

13 августа, 22:58
13 августа, 22:58
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Фото: AP/TASS/J. Scott Applewhite
В Вашингтоне считают, что разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под вопрос продление на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщил агентству Reuters высокопоставленный представитель американской администрации.
"Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу продления СНВ-3 на пятилетний срок", – заявил собеседник агентства.
По его словам, в Вашингтоне связывают взрыв на военном полигоне под Северодвинском с испытаниями гиперзвуковой крылатой ракеты. В то же время представитель американской администрации признался. что не располагает информацией о причинах инцидента в Архангельской области. Он также не исключил, что это ЧП может стать "существенным препятствием" для разработки такого оружия в России, отмечает Reuters.
Ранее американский президент Дональд Трамп рассказал о выводах США после ЧП под Архангельском. Он написал в Twitter, что "взрыв российской Skyfall заставил людей беспокоиться о качестве воздуха в районе объекта". По словам главы Белого дома, у Вашингтона "есть похожие, хотя и более продвинутые технологии".
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