Глава "Росатома" прокомментировал ЧП под Архангельском

16:35
16:35
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Отмечается, что специальными изделиями в оборонно-промышленном комплексе называются образцы вооружений и военной техники.
Лихачев также выразил глубокие соболезнования семьям и коллегам погибших, подчеркнув, что "они до последнего остались преданы своему долгу и ушли как настоящие герои". Глава "Росатома" добавил, что работа над новыми образцами вооружений продолжится и "обязательно будет доведена до конца". При этом Лихачев сообщил, что остающиеся в больнице сотрудники предприятия получают лучшую медицинскую помощь.
8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском произошел взрыв с возгоранием. Погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое получили травмы и ожоги. В госкорпорации пояснили, что имело место стечение факторов, как это "нередко происходит при испытаниях новых технологий". Погибших представили к госнаградам, их семьям пообещали оказать финансовую помощь.
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