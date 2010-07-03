Радиационный фон в Архангельской области остается в норме – власти

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Уровень радиации на территории Архангельской области, где произошел взрыв на полигоне, остается в норме.

"Радиационный фон с момента происшествия в пределах нормы. Данных о скачках больше не было", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы губернатора региона.

Ранее сообщалось, что в расположенном в 40 километрах от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона. Была закрыта для гражданского судоходства акватория Двинского залива. Экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов заявил, что угрозы радиационного заражения быть не может.

Пять сотрудников "Росатома" погибли в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области. Еще трое получили травмы и ожоги. Сотрудники госкорпорации в момент возгорания проверяли изотопные источники питания, разработанные для жидкостной реактивной установки, По данным СМИ, в числе погибших есть и представители Минобороны.

8 августа произошел взрыв на военном полигоне около села Ненокса Архангельской области. Ранее сообщалось о двух погибших военнослужащих.

