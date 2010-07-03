Пять сотрудников "Росатома" погибли при ЧП на военном полигоне в Архангельской области

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"Росатом" заявил о гибели 5 своих сотрудников при ЧП на полигоне под Архангельском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент коммуникаций ведомства.

"В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом", – проинформировали в департаменте.

Отмечается, что еще три человека получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

"Все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – подчеркнули в госкорпорации.

8 августа произошел взрыв на военном полигоне около села Ненокса Архангельской области. Ранее сообщалось о двух погибших военнослужащих.