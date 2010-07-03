Два человека погибли при взрыве на военном полигоне под Архангельском

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Травмы различной степени тяжести получили шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика.

Всех раненых госпитализировали. В каком состоянии они находятся, пока не сообщается.

В военном ведомстве уточнили, что взрыв произошел во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.

Известно, что военный объект располагается вблизи населенного пункта Ненокса.

Экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов заявил, что угрозы радиационного заражения быть не может.

"Повышения радиационного фона быть не может, потому что на полигоне этой тематикой не занимаются", – сказал он.

В понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края пожар охватил хранилище пороховых зарядов. Был введен режим ЧС. Один человек погиб, пострадали 12, четверо из них остаются в больнице.