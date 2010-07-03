В "Росатоме" сообщили подробности взрыва в Архангельской области

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В "Росатоме" рассказали о причинах ЧП под Северодвинском. По данным департамента коммуникаций госкорпорации, на морской платформе полигона проходили испытания ракеты.

"Имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий", – сообщили РИА Новости в организации.

После взрыва несколько человек были отброшены в море. "Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели", – указано в сообщении.

Семьям погибших окажут финансовую помощь.

Ранее сообщалось, что в расположенном в 40 километрах от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона. Была закрыта для гражданского судоходства акватория Двинского залива.

Пять сотрудников "Росатома" погибли в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области. Еще трое получили травмы и ожоги. Сотрудники госкорпорации в момент возгорания проверяли изотопные источники питания, разработанные для жидкостной реактивной установки. По данным СМИ, в числе погибших есть и представители Минобороны.

