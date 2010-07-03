Военный эксперт спрогнозировал исход столкновения России и США на море

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Профессор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн опубликовал статью в журнале National Interest, в которой порассуждал на тему исхода возможного столкновения российских и американских сил на море. Выдержки из материала цитирует РИА Новости.

Автор описывает гипотетическую ситуацию, при которой один из кораблей НАТО случайно подрывается на мине времен Второй мировой войны – в водах Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря по-прежнему остается не менее 18 тысяч таких мин. Это, по мнению Голдстайна, может привести к морскому столкновению с Россией. Подобное грозит Североатлантическому Альянсу полным поражением.

Военный эксперт подчеркивает, что, если американские авианосцы, нарушив конвенцию Монтре, пройдут через турецкие проливы, они будут быстро уничтожены российскими ракетными катерами, подлодками, авиацией морского базирования и ракетными комплексами. Улучшить шансы США могут только усиленное развитие подводного вооружения и новейшие беспилотники.

Ранее в Великобритании выразили опасения, что российские "супертихие" дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" смогут незаметно проникнуть в территориальные воды страны. Собеседники издания The Daily Telegraph в британских Вооруженных силах заявили, что российские субмарины могут подключаться к подводным коммуникационным кабелям и отслеживать передвижения британских ВМС в Северной Атлантике.