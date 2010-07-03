Американский The National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

08:41
08:41
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России, оценили в американском журнале The National Interest.
В материале говорится, что на параде Россия показала всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота.
Автор статьи отметил, что на смотре не было атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и авианосца "Адмирал Кузнецов". В то же время можно было увидеть новейший фрегат "Адмирал Касатонов" водоизмещением в 4,5 тысячи тонн. На его борту была противолодочная и противоторпедная система "Пакет-НК".
В параде также участвовал новый корвет "Гремящий" – это усовершенствованный вариант корветов класса "Стерегущий". Журналист обратил внимание и на дизельную подлодку "Кронштадт" проекта "Лада".
По его мнению, прагматичный акцент на малых, эффективных кораблях поддерживает масштабную программу модернизации российского флота. Автор материала подчеркнул, что небольшая линейка 2019 года свидетельствует о серьезных шагах, предпринятых ВМФ РФ в последние десятилетия, чтобы проложить путь новым проектам.
В последнее воскресенье июля в стране отмечается день ВМФ. Главный военно-морской парад состоялся в Санкт-Петербурге 28 июля. По акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе созданные по новым проектам.
А в Подмосковье в парке "Патриот" с 3 по 17 августа будут проходить пятые Армейские международные игры. В этом году участвовать будет 221 команда из 37 стран. Всего в программе "АрМИ" запланировано 32 конкурса на территории десяти разных государств.
Состязание танковых экипажей "Танковый биатлон" состоится на подмосковном полигоне Алабино. Команды из 25 государств, поделенные на два дивизиона, посоревнуются в искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем на российских танках Т-72Б3. На своих танках Type–96B будет выступать только Китай.
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