На МАКС-2019 покажут новейшие модификации самолетов Ил-76 и Ил-78

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия презентаций новейших модификаций самолетов Ил-76 и Ил-78 ожидается на авиасалоне МАКС-2019. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособоронэкспорт.

Презентации для потенциальных заказчиков из стран СНГ, Азии и Африки, Арабского Востока, Африки и Латинской Америки пройдут в августе в Жуковском. В пресс-службе спецэкспортера оценили перспективы экспорта военно-транспортных и специальных самолетов Ил-76МД-90А(Э) и Ил-78МК-90 как "прекрасные".

В марте сообщалось, что в 2019 году авиасалон "МАКС" проводить не будут. В перечне международных выставок военной продукции его место занял Международный военно-морской салон "МВМС-2019" в Санкт-Петербурге.

В документе также шла речь о Международном форуме "Неделя национальной безопасности", запланированном в сентябре в подмосковной Кубинке.

"МАКС" впервые провели в 1993 году. После этого выставку организовывали дважды в год в Жуковском. Ее целью была демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка РФ для совместных проектов с зарубежными партнерами.