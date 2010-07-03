Авиасалон "МАКС" отменят в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2019 году в России не будет проводиться Международный авиационно-космический салон "МАКС". Распоряжение кабмина появилось на портале правовой информации.

Из документа следует, что в перечне международных выставок продукции военного назначения, намеченных на текущий год, место "МАКС" занял Международный военно-морской салон "МВМС-2019". Он пройдет в июле в Санкт-Петербурге.

В распоряжении также упомянут Международный форум "Неделя национальной безопасности", который состоится в подмосковной Кубинке в сентябре.

Впервые авиасалон "МАКС" прошел в 1993 году. После этого выставка, целью которой была демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка РФ для совместных проектов с зарубежными партнерами, проводилась раз в два года в Жуковском.

Авиашоу с участием российских и зарубежных пилотажных групп регулярно собирало сотни тысяч зрителей.