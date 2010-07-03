Более 40 кораблей примут участие в параде ВМФ в Петербурге

43 корабля примут участие в параде в честь празднования Дня Военно-морского флота России. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Парад примет президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
Зрители празднования смогут увидеть как обычные боевые корабли, так и подводные лодки. После прохода морских судов в небе появятся самолеты. Кроме того, в параде примут участие новейшие корабли ВМФ России: фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", а также многие другие.
Владимир Путин прибудет на мероприятие утром. Верховный главнокомандующий примет часть парада в акватории Невы. Остальные корабли торжественно проплывут в Кронштадте.
После парада все суда откроют для посещения гостей. На 22:30 организаторами запланирован праздничный салют.
Сегодня Владимир Путин в батискафе погрузился к месту гибели подлодки Щ-308, которая затонула во времена Великой Отечественной войны в Финском заливе. Глава государства принял участие в установке на корпус судна мемориальной доски.
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