Свыше 44 тысяч человек посетили спортивный праздник в "Лужниках"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Более 44 тысяч человек уже посетили праздник "Московский спорт в "Лужниках", сообщил глава департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

По его словам, всего за день ожидаются порядка 200 тысяч посетителей. Для них подготовлена не только спортивная, но и большая культурно-концертная программа.

"Лужники" – историческое место и спортивное сердце России. На этой площадке мы постарались собрать максимальное количество видов спорта, чтобы у всех желающих была возможность попробовать себя в тех или иных видах спорта", – цитирует его Агентство "Москва".

Праздник будет проходить в спорткомплексе до 20:00. Сейчас там работают около 50 спортивных и развлекательных площадок. Проходит турнир по мини-футболу, в котором принимают участие 634 команды. В турнире по уличному волейболу принимают участие свыше четырех тысяч человек на 30 кортах.

Для гостей установили 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 – для настольного хоккея. В "Лужниках" также открыли 12 площадок для игры в бадминтон, десять – для игр в городки и площадку для сдачи норм ГТО.

Свои спортивные зоны с выставками трофеев и местами для фото- и автограф-сессий представили хоккейный и баскетбольный клубы ЦСКА, футбольный клуб "Локомотив".

На одной из двух площадок воркаута проходит чемпионат мира. В нем участвуют более 96 спортсменов и тренеров из более чем 40 стран мира. На второй площадке могут себя проявить любители. Победители каждого из турниров будут награждены кубком Москомспорта.

На территории Moscow City Games построен большой уникальный город для экстремальных велосипедистов, где проходят соревнования в нескольких дисциплинах.

