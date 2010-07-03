Стритбол и битва атлетов. В "Лужниках" проходит спортивный праздник

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В "Лужниках" стартовал фестиваль "Московский спорт", для посетителей открыты более 40 площадок. Кроме того, в 15:00 на главной сцене начнется концерт.

Самым зрелищным событием праздника называют Strongmаn Battle – состязание, в котором атлеты из разных регионов страны будут соревноваться, выполняя упражнения с необычными снарядами. Его почетным гостем станет известный боец ММА Джефф Монсон. Будет чем заняться и любителям командных видов спорта. В "Лужниках" проведут турнир по мини-футболу в трех возрастных группах. Определят лучших и в стритболе – уличной разновидности баскетбола. Велосипедисты посоревнуются в экстремальных трюках.



Более 40 площадок работают в "Лужниках" в рамках фестиваля "Московский спорт"

27 июля в рамках спортивного праздника там также пройдут "Игры героев". В них могут принять участие взрослые посетители независимо от уровня физподготовки. Новый формат командных соревнований включает как легкоатлетические испытания – прыжки, эстафеты, челночный бег, толкание ядра, так и состязания по общей физической подготовке, в том числе упражнения с гирей, отжимания, подтягивания. На полосе препятствий участникам предстоит преодолеть заборы, сетку в горизонтальной плоскости, рукоход с кольцами, уточнили организаторы.

Ранее сообщалось, что для гостей установят 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 – для настольного хоккея. В "Лужниках" также откроют 12 площадок для игры в бадминтон, десять – для игр в городки и площадку для сдачи норм ГТО. Спортивные зоны с выставками трофеев и местами для фото- и автограф-сессий представят хоккейный и баскетбольный клубы ЦСКА, футбольный клуб "Локомотив".

