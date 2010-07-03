Около 200 тысяч человек посетят спортивный праздник в "Лужниках"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: www.mos.ru
Гостями праздника "Московский спорт в "Лужниках" 27 июля станут около 200 тысяч человек. Об этом сообщил координатор мероприятия Илья Черных на пресс-конференции, посвященной городскому празднику, передает Агентство "Москва".
По его словам, в субботу, 27 июля, на территории спорткомплекса "Лужники" будет работать около 50 спортивных и развлекательных площадок. Посетить их можно будет в течение всего дня. "Каждую площадку мы постарались сделать уникальной", – отметил Черных.
Программа мероприятий обещает быть очень насыщенной, заверили организаторы. Для гостей установят 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 – для настольного хоккея. В "Лужниках" также откроют 12 площадок для игры в бадминтон, десять – для игр в городки и площадку для сдачи норм ГТО. Свои спортивные зоны с выставками трофеев и местами для фото- и автограф-сессий представят хоккейный и баскетбольный клубы ЦСКА, футбольный клуб "Локомотив".
Кроме того, в последнюю субботу июля "Лужники" примут массовый турнир по мини-футболу, в котором будут участвовать 634 команды. Игры пройдут одновременно на 42 полях. А на 30 кортах по соседству сразятся свыше двух тысяч любителей стритбола.
На территории Moscow City Games возведут целый город для экстремальных велосипедистов. В этот же день более 60 спортсменов и тренеров из 40 стран примут участие в чемпионате мира по воркауту. На праздник пригласили и известного спортсмена Джеффа Монсона. Он посетит битву силачей.
Юные москвичи смогут помериться силами в командных соревнованиях на площадке "Игры героев". Им предстоит преодолеть полосу препятствий, сетки в горизонтальной плоскости, рукоход с кольцами и легкоатлетические барьеры.
"Это наш город": 27 июля в "Лужниках" пройдет праздник "Московский спорт"
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: