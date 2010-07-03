Около 200 тысяч человек посетят спортивный праздник в "Лужниках"

Гостями праздника "Московский спорт в "Лужниках" 27 июля станут около 200 тысяч человек. Об этом сообщил координатор мероприятия Илья Черных на пресс-конференции, посвященной городскому празднику, передает Агентство "Москва".

По его словам, в субботу, 27 июля, на территории спорткомплекса "Лужники" будет работать около 50 спортивных и развлекательных площадок. Посетить их можно будет в течение всего дня. "Каждую площадку мы постарались сделать уникальной", – отметил Черных.

Программа мероприятий обещает быть очень насыщенной, заверили организаторы. Для гостей установят 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 – для настольного хоккея. В "Лужниках" также откроют 12 площадок для игры в бадминтон, десять – для игр в городки и площадку для сдачи норм ГТО. Свои спортивные зоны с выставками трофеев и местами для фото- и автограф-сессий представят хоккейный и баскетбольный клубы ЦСКА, футбольный клуб "Локомотив".

Кроме того, в последнюю субботу июля "Лужники" примут массовый турнир по мини-футболу, в котором будут участвовать 634 команды. Игры пройдут одновременно на 42 полях. А на 30 кортах по соседству сразятся свыше двух тысяч любителей стритбола.

На территории Moscow City Games возведут целый город для экстремальных велосипедистов. В этот же день более 60 спортсменов и тренеров из 40 стран примут участие в чемпионате мира по воркауту. На праздник пригласили и известного спортсмена Джеффа Монсона. Он посетит битву силачей.

Юные москвичи смогут помериться силами в командных соревнованиях на площадке "Игры героев". Им предстоит преодолеть полосу препятствий, сетки в горизонтальной плоскости, рукоход с кольцами и легкоатлетические барьеры.