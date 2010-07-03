Мини-футбол и шахматы. Как в "Лужниках" отметят спортивный праздник

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Сорок спортивных и развлекательных площадок откроется в "Лужниках" 27 июля. Поводом станет традиционный спортивный праздник "Московский спорт в "Лужниках", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для гостей будет доступно 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 – для настольного хоккея, 12 площадок для игры в бадминтон, 10 – для игр в городки, площадка для сдачи норм ГТО. Помимо этого, свои площадки представят хоккейный клуб ЦСКА, баскетбольный клуб ЦСКА и футбольный клуб "Локомотив". Там будут их трофеи, фотозоны и зоны для автограф-сессий с ветеранами клубов.
В олимпийском комплексе пройдет массовый турнир по мини-футболу. В нем примут участие 634 команды. Причем игры турнира одновременно будут проходить на 42 полях. Еще больше двух тысяч участников сыграют в стритбол на 30 кортах.
Возведут в "Лужниках" и целый город для экстремальных велосипедистов. Для них организуют соревнования в нескольких дисциплинах. Здесь же состоится чемпионат России по дисциплинам горного велосипеда. Более 60 спортсменов и тренеров из 40 стран примут участие в чемпионате мира по воркауту.
На праздник приглашен спортсмен Джефф Монсон, который посетит битву силачей. Атлетам нужно будет выполнить различные упражнения с нестандартными снарядами.
Для детей пройдут командные соревнования. На площадке "Игры героев" они продемонстрируют свою физическую подготовку, а также пройдут полосу препятствий, сетки в горизонтальной плоскости, рукохода с кольцами, легкоатлетических барьеров. В информационном павильоне от департамента спорта дети смогут подобрать наиболее подходящий для себя вид спорта.
Ранее сообщалось, что на территории спорткомплекса "Лужники" завершились работы по устройству фундамента теннисного клуба. Открыть его планируется в 2020 году.
Общая площадь строящегося здания составит 36 тысяч квадратных метров. На его территории будут располагаться более 20 кортов для большого тенниса, а также несколько сквош-кортов, зона для настольного тенниса, универсальный зал для бадминтона, корты для падел-тенниса и пляжного тенниса.
Кроме того, ко Дню города после реконструкции откроется бассейн "Лужники". Советник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Андрей Казачков сообщил, что строительные работы находятся в стадии завершения.
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