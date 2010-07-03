Теннисный клуб в "Лужниках" планируют открыть в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по устройству фундамента теннисного клуба, который возводится на территории спорткомплекса "Лужники", завершили. Теннисный клуб планируется открыть в 2020 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, на данный момент подрядчик выполнил устройство свай и монолитных конструкций фундамента.

"Также завершаются работы по гидроизоляции подземной части и строительству инженерных сетей. Рабочие уже приступили к устройству монолитных конструкций надземной части", – приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Общая площадь строящегося здания составит 36 тысяч квадратных метров. На его территории будут располагаться более 20 кортов для большого тенниса, а также несколько сквош-кортов, зона для настольного тенниса, универсальный зал для бадминтона, корты для падел-тенниса и пляжного тенниса.

Кроме того, ко Дню города после реконструкции откроется бассейн "Лужники". Советник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Андрей Казачков сообщил, что строительные работы находятся в стадии завершения. Общая готовность объекта составляет более 80%.

