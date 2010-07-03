"Игры героев" пройдут на спортивном празднике в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Игры героев" пройдут 27 июля в рамках спортивного праздника "Московский спорт в "Лужниках". Всех желающих ждут состязания по легкой атлетике, общей физподготовке, а также полоса препятствий, рассказали организаторы мероприятия Агенстству "Москва".

По их словам, в "Играх героев" могут принять участие взрослые посетители независимо от уровня физподготовки. Новый формат командных соревнований включает как легкоатлетические испытания – прыжки, эстафеты, челночный бег, толкание ядра, так и состязания по общей физической подготовке, в том числе упражнения с гирей, отжимания, подтягивания. На полосе препятствий участникам предстоит преодолеть заборы, сетку в горизонтальной плоскости, рукоход с кольцами, уточнили организаторы.

Кроме того, в программу праздника включили фехтование для детей и взрослых, мастер-классы олимпийских чемпионов, стрельбу из лука и армреслинг.

Праздник "Московский спорт в "Лужниках" состоится в столице в субботу, 27 июля. Ранее сообщалось, что для гостей установят 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 – для настольного хоккея. В "Лужниках" также откроют 12 площадок для игры в бадминтон, десять – для игр в городки и площадку для сдачи норм ГТО. Спортивные зоны с выставками трофеев и местами для фото- и автограф-сессий представят хоккейный и баскетбольный клубы ЦСКА, футбольный клуб "Локомотив".