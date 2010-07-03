Путин в батискафе погрузился к месту гибели подлодки Щ-308

15:22
15:22
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Фото: kremlin.ru
Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Балтики к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", которая затонула в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны.
Глава государства в автономном глубоководном аппарате "C-Explorer 3.11" примет участие в установке на корпус судна мемориальной доски с именами командира и членов экипажа, передает РИА Новости.
До начала погружения руководитель экспедиции "Поклон кораблям великой Победы" Константин Богданов рассказал президенту, главе министерства обороны РФ Сергею Шойгу и главкому ВМФ Николаю Евменову о борьбе подводников против немецких захватчиков на Балтийском море и о судьбе затонувшей подлодки.
Путин также ознакомился с картой Балтийского моря, на которой отмечены места гибели других подводных лодок, и посмотрел схему расположения и состояния Щ-308.
После 30-минутного погружения глава государства рассказал о своих впечатлениях.
"Впечатления, я бы сказал, яркие", – поделился он, когда вышел из батискафа. Президент отметил, что не первый погружается под воду.
Подлодка Щ-308 "Семга" была спущена на воду в апреле 1933 года, а через два года вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота.
В мае 2018 года при сканировании морского дна гидролокатором севернее острова Большой Тютерс был обнаружен остов подлодки, по размерам похожей на субмарины типа "Щ".
Специалисты установили, что подлодка погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва немецкой мины на линии минного заграждения "Зееигель". На судне в тот момент находились 40 членов экипажа, включая командира корабля, капитана 3 ранга Льва Костылева.
Президент России уже имеет опыт глубоководных погружений. В августе 2015 года Путин опустился на более чем 80-метровую глубину в ходе экспедиции Русского географического общества в Крыму. Тогда глава государства ознакомился с останками кораблей IX-X века.
В июле 2013 года президент погрузился на батискафе на дно Финского залива к месту крушения фрегата "Олег", произошедшего в XIX веке.
Во время посещения археологического раскопа на месте древнегреческого города Фанагория в августе 2011 года Путин с аквалангом опустился на дно Таманского залива и поднял две амфоры.
Ранее стало известно, что российские противодиверсионные катера планируют оснастить системой поиска и уничтожения подземных мин. Система сможет находить и уничтожать не только обычные, но и так называемые стелс-мины, которые ставятся на мелководье и прячутся в грунте.
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