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09:20

Подводные беспилотники смогут находить подземные мины

безопасность технологии

09:20

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Российские противодиверсионные катера планируют оснастить системой поиска и уничтожения подземных мин. Система сможет находить и уничтожать не только обычные, но и так называемые стелс-мины, которые ставятся на мелководье и прячутся в грунте, сообщает газета "Известия".

Новая система будет устанавливаться на противодиверсионные катера проекта 21980 "Грачонок".

По словам бывшего командира подводной лодки Всеволода Хмырова, такие катера позволяют быстро выполнять задачи по поиску и уничтожению мин.

"Необходимость противоминных систем для обеспечения безопасности пунктов базирования и мелководных районов при развертывании сил трудно переоценить", – приводятся в материале слова Хмырова.

Отмечается, что с помощью системы защиты беспилотники смогут находить и уничтожать даже стелс-мины, которые прячут в грунте на мелководье.

Ранее сообщалось, что ВМФ России модернизирует и вернет в строй малые ракетные корабли (МРК) "Овод". Как уточнили в Главкомате ВМФ, на МРК обновят почти все ключевые системы: двигатели, радиоэлектронику, средства связи. Также установят современное вооружение. В частности, корабли оснастят ракетами Х-35, которые способны поражать цели на расстоянии до 260 километров. После модернизации "Оводы" смогут наносить удары по вероятному противнику не хуже, чем эсминцы или фрегаты.

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безопасность технологии

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