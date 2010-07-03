ВМФ России модернизирует малые ракетные корабли "Овод"

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ВМФ России модернизирует и вернет в строй малые ракетные корабли (МРК) "Овод", пишут "Известия".

Как уточнили в Главкомате ВМФ, на МРК обновят почти все ключевые системы: двигатели, радиоэлектронику, средства связи. Также установят современное вооружение. В частности, корабли оснастят ракетами Х-35, которые способны поражать цели на расстоянии до 260 километров. После модернизации "Оводы" смогут наносить удары по вероятному противнику не хуже, чем эсминцы или фрегаты, считают военные.

"МРК хороши для использования во внутренних морях и прибрежной зоне", – пояснил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. По его словам, главная задача "Оводов" – "действия из засады". Как рассказал адмирал, "при возникновении опасности они должны были рассредоточиться и ждать команды о начале атаки или тут же выскочить с базы и нанести удар по целям ракетами".

Селиванов заверил, что удар МРК на короткой дистанции будет "гарантированно точным". Он также добавил, что благодаря модернизации "Оводы" смогут прослужить еще около десяти лет.

Отмечается, что в 1980-е годы именно "Оводы" вызывали беспокойство Шестого флота США в восточной части Средиземного моря. Возвращение российских МРК в этот регион стало возможным после подписания договора о длительной аренде порта Тартус, напомнил адмирал Селиванов.

В конце апреля на "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород". Она станет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон". В ближайшие два года подлодка и беспилотники "Посейдон" пройдут совместные испытания. Ранее Владимир Путин рассказал, что "Посейдоны" могут двигаться на большой глубине и способны нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, поражая авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.