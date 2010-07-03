Названа дата спуска первой подлодки для "Посейдонов"

Фото: Минобороны/ТАСС

Атомная подлодка специального назначения проекта 09852 "Белгород" будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля. Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, она станет первой субмариной-носителем необитаемых подводных аппаратов "Посейдон".

Уточняется, что достройка подлодки на плаву и испытания ядерного реактора будут проведены в течение 2019 года. В 2020 году пройдут заводские ходовые испытания, а в конце года "Белгород" должен быть передан Военно-морскому флоту.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что первые подводные атомные беспилотники будут спущены на воду уже в ближайшее время. Отмечалось, что стратегические аппараты способны нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн.

В данный момент завершен ряд испытаний энергоустановки и подтверждены возможности неограниченной дальности, а также скорости более 200 километров в час. Рабочая глубина погружения аппарата составила более километра.