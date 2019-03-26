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10:52

Разведка США назвала сроки получения "Посейдона" ВМФ РФ

безопасность

10:52

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" поступит на вооружение российской армии не раньше 2027 года, сообщает "Газета.ру".

По данным издания, беспилотник "Посейдон" трудно поразить. Подчеркивается, что у США нет аналогов, подобных этой российской разработке. Представители армии надеются воспользоваться "Посейдоном" в качестве ответной меры на возможный удар, если пуск ядерного оружия времен СССР будет невозможен.

Ранее сообщалось, что в России ведутся подводные испытания аппарата "Посейдон", который способен нести ядерные боезаряды. О его разработке в послании Федеральному собранию ранее рассказал Владимир Путин. Реактор установлен в корпус действующего аппарата, при этом тесты пока проводятся в рамках опытно-конструкторских работ, а не полноценных ходовых испытаний.

Уникальные возможности "Посейдона" позволят ВМФ России успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника в любых направлениях и поражать объекты береговой инфраструктуры.

По данным западных СМИ, российская армия занимает второе место в рейтинге сильнейших Вооруженных сил в мире. Эксперты учли свыше 50 показателей. Они обратили внимание на разнообразие вооружений, мобилизационный потенциал, природные ресурсы и другие факторы. В лидеры вышли ядерные державы и страны-участницы НАТО.

"Посейдон" сможет перемещаться на максимальной скорости в воздушной каверне (вокруг него образуется полость с водяным паром). Это позволит снизить сопротивление среды. БПЛА сможет непрерывно маневрировать по курсу и глубине на пути к цели. У современных атомных подводных лодок максимальная скорость составляет около 60 километров в час, у торпед – 90.

безопасность

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