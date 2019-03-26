Разведка США назвала сроки получения "Посейдона" ВМФ РФ

Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" поступит на вооружение российской армии не раньше 2027 года, сообщает "Газета.ру".
По данным издания, беспилотник "Посейдон" трудно поразить. Подчеркивается, что у США нет аналогов, подобных этой российской разработке. Представители армии надеются воспользоваться "Посейдоном" в качестве ответной меры на возможный удар, если пуск ядерного оружия времен СССР будет невозможен.
Ранее сообщалось, что в России ведутся подводные испытания аппарата "Посейдон", который способен нести ядерные боезаряды. О его разработке в послании Федеральному собранию ранее рассказал Владимир Путин. Реактор установлен в корпус действующего аппарата, при этом тесты пока проводятся в рамках опытно-конструкторских работ, а не полноценных ходовых испытаний.
Уникальные возможности "Посейдона" позволят ВМФ России успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника в любых направлениях и поражать объекты береговой инфраструктуры.
По данным западных СМИ, российская армия занимает второе место в рейтинге сильнейших Вооруженных сил в мире. Эксперты учли свыше 50 показателей. Они обратили внимание на разнообразие вооружений, мобилизационный потенциал, природные ресурсы и другие факторы. В лидеры вышли ядерные державы и страны-участницы НАТО.
"Посейдон" сможет перемещаться на максимальной скорости в воздушной каверне (вокруг него образуется полость с водяным паром). Это позволит снизить сопротивление среды. БПЛА сможет непрерывно маневрировать по курсу и глубине на пути к цели. У современных атомных подводных лодок максимальная скорость составляет около 60 километров в час, у торпед – 90.
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