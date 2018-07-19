Минобороны рассказало о новинках российского оружия

Министерство обороны России рассказало о новинках российского вооружения, в число которого вошли: гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", подводный беспилотник "Посейдон", крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник", межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковые боевые блоки "Авангард" и лазерный комплекс "Пересвет".

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"

В Южном военном округе с 1 декабря 2017 года заступила на опытно-боевое дежурство авиационная эскадрилья, оснащенная комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами. С того момента было выполнено более 350 полетов, 70 из которых осуществлялись с дозаправкой самолета в воздухе.

"Вместе с экипажами Дальней авиации в первой декаде июля прошло летно-тактическое учение, в котором отрабатывалась стрельба по наземным и морским целям", – рассказал заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Во время учения были детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения комплексов "Кинжал" с Ту-22м3, а также отточена техника истребительного авиационного прикрытия действий ударных групп.

В апреле этого года над акваторией Каспийского моря началось плановое воздушное дежурство МиГ-31 в рамках мероприятий стратегического сдерживания.

По словам заместителя главнокомандующего Дронова, практика взаимодействия разнотипных авиационных ударных комплексов подтвердила высокую эффективность их совместного применения.

"Вместе с опытно-боевым дежурством над Каспийским морем сейчас продолжаются испытательные полеты, которые направлены на расширение боевых возможностей "Кинжала", – завершил Дронов.

Впервые о новейшем комплексе "Кинжал" рассказал Владимир Путин в марте 2018 года. Ракета "Кинжала" превосходит скорость звука в десять раз и способна преодолеть все существующие системы ПРО и ПВО. В состав "Кинжала" входит истребитель МиГ-31К, который может нести только одну гиперзвуковую ракету.

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" поступит на вооружение к 2020 году.

Гиперзвуковые ракетные блоки "Авангард"

Минобороны также заявило о завершении разработки комплекса гиперзвуковых боевых блоков "Авангард". Теперь предприятия отечественного ОПК приступили к серийному производству оружия.

Ракетный комплекс "Авангард" оснащен планирующим крылатым боевым блоком. Благодаря ему полет проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы, в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые летят к цели по баллистической траектории. Максимальная скорость "Авангарда", превышает скорость звука более чем в 20 раз за счет способности маневрировать и обходить зоны действия ПРО.

По словам заместителя командующего РВСН по вооружению генерал-майора Сергея Пороскуна, мероприятия по подготовке объектов инфраструктуры для эксплуатации комплекса и проверке его боевых характеристик проходит в позиционном районе Домбаровского соединения РВСН.

Ранее Владимир Путин на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле рассказал, что ракетный комплекс "Авангард" поступит на вооружение российской армии в течение года.

Подводный беспилотник "Посейдон"

Минобороны РФ сообщило о завершении экспериментальной отработки уникального подводного беспилотника "Посейдон", который может поражать авианосцы и береговую инфраструктуру на межконтинентальной дальности.

Испытания ядерной энергоустановки для оснащения беспилотного подводного аппарата системы "Посейдон" успешно состоялись в декабре прошлого года.

Сегодня, как отмечает Минобороны, на полигонах ведут испытания, на которых оценивают динамические характеристики беспилотника в реальных условиях.

"Неуязвимость оружия происходит за счет большой глубины погружения, высокой скорости и непрогнозируемого маршрута", – поделился ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба ВС РФ Игорь Касатонов.

По его словам, уникальные возможности "Посейдона" позволят ВМФ России успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника в любых направлениях и поражать объекты береговой инфраструктуры.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат"

Бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" завершены, началась подготовка к летным испытаниям, сообщил председатель военно-научного комитета РВСН полковник Артем Вяткин.

По его словам, одной из основных задач развития наземных стратегических ядерных сил, определенных планом строительства и развития РВСН, является создание и развертывание ракетного комплекса стационарного шахтного базирования "Сармат" с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой.

"Выполнено более 50 задач, которые позволили подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки и подтвердить их надежность, а также отработать технологию подготовки ракеты к пуску, режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска", – сказал Вяткин.

Вяткин отметил, что для обеспечения этой работы кооперацией предприятий промышленности проведена модернизация и переоснащение производственных мощностей, обучение персонала и создание необходимых запасов изделий и материалов, идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет.

Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"

Россия ведет усовершенствование конструкции крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", ведется подготовка ее летных испытаний, сообщил журналистам главный научный сотрудник 12 Центрального НИИ Минобороны РФ Сергей Перцев.

"На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции", – рассказал он.

По его словам, проводимый комплекс работ позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.

"Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО", – рассказали в военном ведомстве.

В настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке.

Лазерный комплекс "Пересвет"

Боевые лазерные комплексы "Пересвет" поступили в войска и развернуты в местах дислокации, сообщили в Минобороны РФ. Россия продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности, создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности страны, предотвращение любой агрессии в отношении нее и ее союзников, отметили в военном ведомстве.

"В настоящее время поступившие в войска лазерные комплексы "Пересвет" развернуты в местах их дислокации, организована активная работа по освоению нового вооружения. Для несения боевого дежурства в местах дислокации подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен", – говорится в сообщении.

Личный состав подразделений, оснащаемых комплексом "Пересвет", прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке.