СМИ сообщили об успешных испытаниях гиперзвукового комплекса "Кинжал"

14 июля, 09:41
Российская ракета "Кинжал" прошла 12 испытаний на истребителях МиГ-31, и теперь ведется работа по адаптации ракеты под бомбардировщики. Об этом сообщает CNBC
Издание рассказало о трех успешных испытаниях "Кинжала". Отмечается, что последние из них прошли в июле, и ракета поразила цель на расстоянии чуть более 800 километров.
По данным телеканала, новая ракета поступит на вооружение к 2020 году. Ожидается, что гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" вооружат дальний бомбардировщик Ту-22М3.
Впервые о комплексе "Кинжал" сообщил Владимир Путин в марте 2018 года. Ракета данного комплекса летит на скорости в 10 раз быстрее звука. Она способна преодолевать все существующие системы ПРО и ПВО. В состав "Кинжала" входит истребитель МиГ-31К, способный нести только одну гиперзвуковую ракету.
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