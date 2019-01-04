Стала известна скорость подводного беспилотника "Посейдон"

Фото: ТАСС/Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ

Российский беспилотный подводный аппарат (БПЛА) "Посейдон" получит максимальную скорость хода более 200 километров в час. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более километра со скоростью 200 километров в час и больше", – сказано в сообщении.

"Посейдон" сможет перемещаться на максимальной скорости в воздушной каверне (вокруг него образуется полость с водяным паром). Это позволит снизить сопротивление среды. БПЛА сможет непрерывно маневрировать по курсу и глубине на пути к цели.

У современных атомных подводных лодок максимальная скорость составляет около 60 километров в час, у торпед – 90.

В конце декабря Владимир Путин заявил, что в России стартовали подводные испытания стратегического беспилотного аппарата "Посейдон", который способен нести ядерные боезаряды.